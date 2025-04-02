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16:40, 2 апреля 2025Экономика

Сроки наступления «мегаземлетрясения» в Японии оценили

Сейсмолог Кособоков: До июля мощных землетрясений в Японии не ожидается
Виктория Клабукова

Фото: Kim Kyung-Hoon / Reuters

Ожидаемое «мегаземлетрясение» не случится в Японии в ближайшие полгода. Сроки наступления катаклизма в беседе с Life.ru оценил научный сотрудник Института теории прогноза землетрясений и математической геофизики РАН Владимир Кособоков.

На начало апреля сейсмическая обстановка в стране стабильная, констатирует специалист. Прогнозы сейсмологов обновляются каждые полгода, соответственно, до июля мощных землетрясений не предвидится.

Согласно научной классификации, «мегаземлетрясением» называют толчки магнитудой от 9. Однако сейсмические явления подобной силы в Японии невозможны, считает Кособоков. «Чтобы высвободить энергию мегаземлетрясения, нужны специальные условия. Существует представление о том, что в этом районе таких условий просто нет. Нет достаточно протяженного участка», — пояснил он. Самым крупным в истории архипелага стало землетрясение 1946 года — его магнитуда тогда превысила 8.

Сейсмопрогнозы не отличаются высокой четкостью — согласно последним моделям, предсказанное «мегаземлетрясение» произойдет с 80-процентной вероятностью в следующие 30 лет. Обрушится ли оно на Японию завтра или через десять лет, пока неизвестно.

По информации местных сейсмослужб, подземные толчки будут зафиксированы в Нанкайском желобе к югу от тихоокеанского побережья. Как выяснило агентство Reuters, землетрясение произойдет зимой поздней ночью. Число жертв стихийного бедствия может составить около 298 тысяч человек.

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