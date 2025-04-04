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09:50, 4 апреля 2025Наука и техника

Ученые описали эффективный способ похудения

Int J Obes: Сочетание интервального голодания с тренировками ускоряет похудение
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Unsplash

Американские ученые выяснили, что сочетание интервального голодания с физической активностью помогает худеть быстрее и безопаснее, чем одни только тренировки. Причем главное преимущество — сохранение мышечной массы, которая важна для метаболизма и общего здоровья. Результаты исследования опубликованы в International Journal of Obesity.

Ученые проанализировали 15 научных работ последних лет, чтобы оценить влияние популярной в США восьмичасовой схемы интервального питания и спорта на вес и состав тела.

Выводы оказались однозначными: комбинация интервального голодания и тренировок привела к более выраженной потере жира по сравнению с одними только упражнениями. При этом участники эксперимента не теряли мышцы — в отличие от тех, кто ограничивал калории без физической активности.

Тем не менее исследование касалось в основном людей в хорошей физической форме. Уточняется, что для тех, кто страдает ожирением, эффект может быть иным. Также авторы подчеркивают: важно не только, когда вы едите, но и что именно.

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