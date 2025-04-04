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16:22, 4 апреля 2025Бывший СССР

В ДНР заявили об упавшем боевом духе ВСУ

Гагин: Боевой дух ВСУ упал из-за продвижения ВС России в ДНР
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Боевой дух Вооруженных сил Украины (ВСУ) упал из-за продвижения Вооруженных сил России (ВС РФ) в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом РИА Новости заявил советник главы ДНР Ян Гагин.

«Продолжаем неотвратимо наступать, и противник это понимает. И как раз с этим связан низкий боевой дух у ВСУ, низкий моральный дух», — сообщил Гагин.

Он отметил продвижение ВС России в ДНР, в частности, на южнодонецком и донецком направлениях. По его словам, ВСУ «обречены на отступление» с нынешних рубежей.

Ранее стало известно о продвижении российских войск к Днепропетровской области. В настоящее время подразделения Российской армии ведут бои в районе населенного пункта Богатырь, расположенного на западе ДНР.

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