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23:13, 4 апреля 2025Россия

В России указали на нарастающую враждебность между США и Евросоюзом

Сенатор Пушков указал на нарастающую враждебность между США и ЕС
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Алексей Пушков

Алексей Пушков. Фото: Federation Council of Russia / Globallookpress.com

Член Совета Федерации Алексей Пушков в Telegram-канале указал на нарастающую враждебность межу США и Европейским союзом (ЕС).

Он отметил, что американский президент Дональд Трамп назвал судебное преследование Марин Ле Пен во Франции примером охоты на ведьм и призвал освободить ее. С аналогичным призывом выступил миллиардер Илон Маск.

«Враждебность между Трампом и ЕС нарастает. Для него не секрет, что они с удовольствием заключили бы под домашний арест или посадили в тюрьму и его самого — на пару с [вице-президентом США Джей Ди] Вэнсом. А потом добавили бы к ним и Маска», — заявил сенатор.

Пушков также назвал основные вопросы, в которых возникают противоречия между Европой и Соединенными Штатами. Это отношение к переговорам с Россией и лично к президенту Владимиру Путину, отношение к украинскому лидеру Владимиру Зеленскому и премьер-министру Венгрии Виктору Орбану, а также к снятию Келина Джорджеску с выборов в Румынии, недовольство США подавлением свободы слова в Европе и ее направлением в сторону инклюзивности, против чего выступает Трамп и его команда. Также противоречия возникают в вопросе тарифов на европейскую продукцию.

Ранее сенатор заявил, что Европа рассчитывает на то, что Трамп не сможет договориться с Россией о прекращении конфликта на Украине. По его словам, в таком случае европейские политики «прибегут в Белый дом и скажут: "Мы же говорили!"».

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