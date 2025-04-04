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14:58, 4 апреля 2025Моя страна

В российском городе пройдет Неделя звезд хоккея

Неделя звезд хоккея пройдет в Екатеринбурге в 2026 году
Мария Борисова
Мария Борисова

Фото: Донат Сорокин / ТАСС

Неделя звезд хоккея пройдет в Екатеринбурге в 2026 году. Об этом сообщил врио губернатора Свердловской области Денис Паслер в личном Telegram-канале.

Чиновник уточнил, что обсуждал с президентом Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Алексеем Морозовым проведение соревнований на матче «Автомобилист» — «Ак Барс». Они договорились, что в 2026-м сильнейшие хоккеисты КХЛ встретятся на новой «УГМК-Арене» в российском городе.

«Мероприятие еще не проводилось на Среднем Урале, и мы признательны КХЛ за решение выбрать следующей площадкой наш регион, — добавил Паслер. — Приложим все усилия для организации матчей Недели на высоком уровне».

В апреле на горнолыжном курорте «Архыз» пройдут соревнования по фан-джампингу. Лыжники и сноубордисты будут состязаться в прыжках в ледяной бассейн. Одним из критериев оценивания станет креативность костюма.

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