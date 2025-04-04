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20:21, 4 апреля 2025Россия

В российском регионе сработала система ПВО

Минобороны: В Брянской области сработала система ПВО
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

В Брянской области сработала система противовоздушной обороны (ПВО). Об этом в Telegram-канале сообщило Минобороны России.

В министерстве уточнили, что дежурные средства ПВО сработали около 18:40 по московскому времени. В результате отражения атаки удалось сбить два беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Каких-либо других подробностей о произошедшем в российском регионе в оборонном ведомстве не сообщили.

В этот же день губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что FPV-дрон украинских войск атаковал электроподстанцию в Брянской области. По его словам, удару подвергся энергообъект в селе Лемешовка Севского района.

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