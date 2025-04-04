FPV-дрон ВСУ атаковал электроподстанцию в Брянской области

FPV-дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковал электроподстанцию в Брянской области. Об этом сообщил губернатор российского приграничного региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.
По его словам, удару подвергся энергообъект в селе Лемешовка Севского района. После атаки у мирного населения оказалось нарушено электроснабжение.
«ВСУ продолжают ежедневно атаковать нашу энергетическую инфраструктуру, не смотря на публично принятые обязательства», — подытожил чиновник.
Ранее стало известно, что украинские войска ударили по энергообъекту в Тамбовской области. По данным Министерства обороны России, атака беспилотника ВСУ произошла в городе Котовск 4 апреля в 05:05 по московскому времени.