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17:11, 4 апреля 2025Россия

FPV-дрон ВСУ атаковал электроподстанцию в Брянской области

Брянский губернатор Богомаз сообщил об атаке дрона ВСУ на электроподстанцию
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

FPV-дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковал электроподстанцию в Брянской области. Об этом сообщил губернатор российского приграничного региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

По его словам, удару подвергся энергообъект в селе Лемешовка Севского района. После атаки у мирного населения оказалось нарушено электроснабжение.

«ВСУ продолжают ежедневно атаковать нашу энергетическую инфраструктуру, не смотря на публично принятые обязательства», — подытожил чиновник.

Ранее стало известно, что украинские войска ударили по энергообъекту в Тамбовской области. По данным Министерства обороны России, атака беспилотника ВСУ произошла в городе Котовск 4 апреля в 05:05 по московскому времени.

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