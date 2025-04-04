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12:15, 4 апреля 2025Россия

ВСУ ударили по энергообъекту в Тамбовской области

Минобороны заявило об ударе ВСУ по энергообъекту в Тамбовской области
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударили по энергообъекту в Тамбовской области. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

По данным министерства, атака украинского беспилотника произошла в городе Котовск 4 апреля в 05:05 по московскому времени.

«Поврежден распределительный надземный стальной газопровод низкого давления АО "Газпром газораспределение Тамбов"», — говорится в сообщении.

В оборонном ведомстве добавили, что бытовые абоненты остались без газоснабжения, однако точное число людей не указывается.

Ранее стало известно, что Вооруженные силы (ВС) России за последние сутки поразили предприятие ракетно-космической промышленности на территории Украины. В атаке приняли участие авиация, беспилотники, ракетные и артиллерийские войска.

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