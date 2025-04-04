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11:42, 4 апреля 2025Мир

В США признали невозможность расколоть союз России и Китая

Foreign Affairs: США не смогут расколоть союз России и Китая
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Thomas Peter / Pool / Reuters

Соединенные Штаты не смогут расколоть стратегический союз России и Китая. С таким заявлением в статье для журнала The Foreign Affairs выступили экс-посол США в России Майкл Макфол и бывший сотрудник американского Совета национальной безопасности Эван Медейрос.

«Аналогия с холодной войной 1970-х годов ошибочна. Тогда Вашингтон осознал и использовал, а не создал, глубокий китайско-советский раскол для улучшения отношений с Пекином. Сегодня такого раскола не только не существует, но Пекин и Москва теперь являются настоящими стратегическими партнерами», — пишут авторы материала.

Ранее американский аналитик Уилл Шрайвер заявил, что у президента США Дональда Трампа нет рычагов давления на своего российского коллегу Владимира Путина.

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