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05:15, 4 апреля 2025Мир

Вэнс указал на главную ошибку Европы

Вэнс: Европейские политики ошибаются, называя Россию своей главной угрозой
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Guillaume Périgois / Unsplash

Политики стран Европы ошибаются, утверждая, что Россия является для ЕС главной угрозой. На самом же деле угроза исходит от их внутренних проблем, заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс в интервью телеканалу Newsmax.

«Надо признать: главная угроза Европе — не Китай и не Россия. Главная угроза — ее внутренние проблемы: миграционная политика, разрушающая культурную основу Европы, экономическая политика, снижающая конкурентоспособность», — посетовал он.

Европейские лидеры заявляют, что Россия — это главная угроза в мире. Но при этом покупают российский газ на миллиарды и тратят на оборону 1 процент ВВП, тогда как Штаты тратят 3-4 процента, добавил Вэнс.

Ранее верховный главнокомандующий объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Кристофер Каволи высказал мнение, что Россия является «хронической угрозой для США». По его словам, конфликт на Украине якобы продолжается с целью получения Россией геополитического преимущества.

До этого британский обозреватель Томас Фаци заявил, что ЕС продвигает новую антироссийскую истерию для того, чтобы реализовать свои интересы. По его словам, в марте по всему Евросоюзу «было вызвано легкое чувство паники», так как европейцев призвали готовиться к надвигающемуся бедствию.

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