Вэнс: Европейские политики ошибаются, называя Россию своей главной угрозой

Политики стран Европы ошибаются, утверждая, что Россия является для ЕС главной угрозой. На самом же деле угроза исходит от их внутренних проблем, заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс в интервью телеканалу Newsmax.

«Надо признать: главная угроза Европе — не Китай и не Россия. Главная угроза — ее внутренние проблемы: миграционная политика, разрушающая культурную основу Европы, экономическая политика, снижающая конкурентоспособность», — посетовал он.

Европейские лидеры заявляют, что Россия — это главная угроза в мире. Но при этом покупают российский газ на миллиарды и тратят на оборону 1 процент ВВП, тогда как Штаты тратят 3-4 процента, добавил Вэнс.

Ранее верховный главнокомандующий объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Кристофер Каволи высказал мнение, что Россия является «хронической угрозой для США». По его словам, конфликт на Украине якобы продолжается с целью получения Россией геополитического преимущества.

До этого британский обозреватель Томас Фаци заявил, что ЕС продвигает новую антироссийскую истерию для того, чтобы реализовать свои интересы. По его словам, в марте по всему Евросоюзу «было вызвано легкое чувство паники», так как европейцев призвали готовиться к надвигающемуся бедствию.