В НАТО назвали Россию хронической угрозой для США

Главком НАТО Каволи: Россия является хронической угрозой для США

Верховный главнокомандующий объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Кристофер Каволи заявил, что Россия является «хронической угрозой для США». Об этом сообщает РИА Новости.

«Россия представляет хроническую угрозу для США», — сказал главком в ходе слушаний в профильном комитете Сената США.

Генерал добавил, что конфликт на Украине якобы продолжается с целью получения Россией геополитического преимущества.

До этого Каволи заявил, что Россия наращивает численность своих вооруженных сил быстрее, чем ожидали аналитики, а также беспрецедентными темпами заменяет боевую технику и боеприпасы.

Кроме того, он рассказал, что союзники по НАТО готовятся к передаче Украине дополнительных многоцелевых самолетов F-16.