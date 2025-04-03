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18:58, 3 апреля 2025Мир

В НАТО назвали Россию хронической угрозой для США

Главком НАТО Каволи: Россия является хронической угрозой для США
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
Кристофер Каволи

Кристофер Каволи. Фото: TT News Agency / Henrik Montgomery / Reuters

Верховный главнокомандующий объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Кристофер Каволи заявил, что Россия является «хронической угрозой для США». Об этом сообщает РИА Новости.

«Россия представляет хроническую угрозу для США», — сказал главком в ходе слушаний в профильном комитете Сената США.

Генерал добавил, что конфликт на Украине якобы продолжается с целью получения Россией геополитического преимущества.

До этого Каволи заявил, что Россия наращивает численность своих вооруженных сил быстрее, чем ожидали аналитики, а также беспрецедентными темпами заменяет боевую технику и боеприпасы.

Кроме того, он рассказал, что союзники по НАТО готовятся к передаче Украине дополнительных многоцелевых самолетов F-16.

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