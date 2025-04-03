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03:06, 3 апреля 2025Интернет и СМИ

Евросоюз уличили в продвижении новой антироссийской истерии

UnHerd: Евросоюз использует страх перед Россией для реализации своих интересов
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Guillaume Périgois / Unsplash

Европейский союз (ЕС) продвигает новую антироссийскую истерию для того, чтобы реализовать свои интересы. Об этом в статье для британского портала UnHerd пишет обозреватель Томас Фаци.

Он отметил, что на прошлой неделе по всему Евросоюзу «было вызвано легкое чувство паники», поскольку европейцев призвали готовиться к надвигающемуся бедствию. «Это не начало посредственного романа-антиутопии — это новоиспеченная "Стратегия готовности" ЕС. Эта грандиозная инициатива призвана якобы защитить европейцев от наводнений, пожаров, пандемий и, конечно же, полномасштабного российского вторжения», — объяснил колумнист.

По словам Фаци, главный нарратив, лежащий в основе этого толчка, прост: идея о том, что Россия начнет полномасштабное нападение на Европу в ближайшие годы.

«Мысль о том, что русские скапливаются на границах, замышляя захватить Париж или Берлин, — это фантазия. (...) Под шутовским налетом этого толчка скрывается просчитанная цель: попытка ЕС еще больше консолидировать власть на наднациональном уровне, повысив роль комиссии в вопросах безопасности и реагирования на кризисы — сферах, которые традиционно находятся под национальным контролем», — резюмировал обозреватель.

Ранее Еврокомиссия в своей новой стратегии определила меры гражданской готовности на случай войны, стихийных бедствий из-за глобального потепления, пандемий или кибератак. В документе предупреждается об «ухудшении перспектив безопасности для Европы».

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