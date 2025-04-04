Власти призвали москвичей заправлять брюки в носки для защиты от клещей

В Департаменте природопользования и охраны окружающей среды Москвы призвали горожан заправлять брюки к носки, чтобы защититься от пробуждающихся клещей. Об этом сообщает издание «Подъем».

По словам главы отдела мониторинга биоразнообразия Азамата Кунафина, сейчас говорить о массовой активизации клещей в Москве еще рано. Однако о мерах предосторожности забывать не стоит. Эксперт напомнил, что клещи не прыгают на людей с веток деревьев, но могу попасть на тело при контакте с густой травой. Как правило, эти паукообразные переползают с травы на ногу и стремятся подняться выше, чтобы закрепиться в точке с хорошим обзором.

«Выходя на природу, нужно одеваться в светлую однотонную одежду, а длинные брюки заправлять в ботинки или носки на плотной резинке. После возвращения с прогулок необходимо внимательно осмотреть себя, близких, а также своих питомцев», — рассказал эксперт. Помимо одежды, он посоветовал защищаться с помощью репеллентов.

Ранее доктор ветеринарных наук Марианна Онуфриенко рассказала, как обезопасить от клещей себя и питомца. В первую очередь она рекомендовала сделать соответствующие прививки.