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12:27, 4 апреля 2025Экономика

Власти призвали москвичей заправлять брюки в носки

Власти призвали москвичей заправлять брюки в носки для защиты от клещей
Александра Качан (Редактор)

Фото: Marozzau / Shutterstock / Fotodom

В Департаменте природопользования и охраны окружающей среды Москвы призвали горожан заправлять брюки к носки, чтобы защититься от пробуждающихся клещей. Об этом сообщает издание «Подъем».

По словам главы отдела мониторинга биоразнообразия Азамата Кунафина, сейчас говорить о массовой активизации клещей в Москве еще рано. Однако о мерах предосторожности забывать не стоит. Эксперт напомнил, что клещи не прыгают на людей с веток деревьев, но могу попасть на тело при контакте с густой травой. Как правило, эти паукообразные переползают с травы на ногу и стремятся подняться выше, чтобы закрепиться в точке с хорошим обзором.

«Выходя на природу, нужно одеваться в светлую однотонную одежду, а длинные брюки заправлять в ботинки или носки на плотной резинке. После возвращения с прогулок необходимо внимательно осмотреть себя, близких, а также своих питомцев», — рассказал эксперт. Помимо одежды, он посоветовал защищаться с помощью репеллентов.

Ранее доктор ветеринарных наук Марианна Онуфриенко рассказала, как обезопасить от клещей себя и питомца. В первую очередь она рекомендовала сделать соответствующие прививки.

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