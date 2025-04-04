ВСУ атаковали дронами-камикадзе два жилых дома в Запорожской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали дронами-камикадзе два жилых дома в городе Каменка-Днепропетровская в Запорожской области. Об этом сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов в своем Telegram-канале.

По его словам, после часового перерыва украинские солдаты снова начали артиллерийский обстрел жилых массивов. Рогов добавил, что ВСУ нанесли не менее четырех ударов из ствольной артиллерии по району жилой застройки в старом центре.

Ранее ВСУ нанесли удар реактивным снарядом по мосту в Брянской области. По данным главы региона Александра Богомаза, никто не пострадал.