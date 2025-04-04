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17:16, 4 апреля 2025Бывший СССР

ВСУ нанесли артиллерийский удар по жилым районам города в Запорожье

ВСУ атаковали дронами-камикадзе два жилых дома в Запорожской области
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Фото: Ivan Antypenko / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали дронами-камикадзе два жилых дома в городе Каменка-Днепропетровская в Запорожской области. Об этом сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов в своем Telegram-канале.

По его словам, после часового перерыва украинские солдаты снова начали артиллерийский обстрел жилых массивов. Рогов добавил, что ВСУ нанесли не менее четырех ударов из ствольной артиллерии по району жилой застройки в старом центре.

Ранее ВСУ нанесли удар реактивным снарядом по мосту в Брянской области. По данным главы региона Александра Богомаза, никто не пострадал.

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