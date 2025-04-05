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18:02, 5 апреля 2025Мир

«Альтернатива для Германии» впервые догнала ХДС/ХСС по популярности

Bild: «Альтернатива для Германии» впервые догнала блок ХДС/ХСС по рейтингу
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Lisi Niesner / Reuters

Немецкая правая партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) впервые догнала фракцию Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) по популярности. Об этом со ссылкой на данные социологического института INSA сообщает газета Bild.

По данным исследования, рейтинг ХДС/ХСС за последнюю неделю упал до 24 процентов, а рейтинг АдГ вырос на два процента и сравнялся с показателем христианского блока.

Ранее депутат бундестага от АдГ Райнер Ротфусс заявил, что антироссийские санкции наносят вред обычным европейцам.

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