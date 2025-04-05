Bild: «Альтернатива для Германии» впервые догнала блок ХДС/ХСС по рейтингу

Немецкая правая партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) впервые догнала фракцию Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) по популярности. Об этом со ссылкой на данные социологического института INSA сообщает газета Bild.

По данным исследования, рейтинг ХДС/ХСС за последнюю неделю упал до 24 процентов, а рейтинг АдГ вырос на два процента и сравнялся с показателем христианского блока.

Ранее депутат бундестага от АдГ Райнер Ротфусс заявил, что антироссийские санкции наносят вред обычным европейцам.