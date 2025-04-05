Глава офиса Зеленского описал свою роль в санкциях против России

Глава офиса Зеленского Ермак пообещал продолжить разработку санкций против РФ

Международная рабочая группа по санкциям против России, так называемая группа Макфола — Ермака, за три года наработала три комплексных плана санкций против России и 18 отдельных рекомендаций, которые послужили основной для конкретных решений со стороны западных стран. Об этом своем Telergam-канале сообщил Андрей Ермак, глава офиса президента Украины Владимира Зеленского.

Майкл Макфол, бывший посол США в России, участвовал в обсуждении санкционной политики с февраля 2022 года. В работе группы задействованы более 100 экспертов из США, Европы и Украины.

По словам Ермака, в энергетике им, в частности, удалось добиться запрета Евросоюза на импорт российского угля, нефти и нефтепродуктов с поставками по морю, санкций против крупнейших нефтяных компаний России, ограничений для теневого флота и нефтетрейдеров, обеспечивающих поставки сырья.

В финансовом плане группа содействовала отключению от международной системы проведения платежей SWIFT десятков российских банков, санкциям против банков, Мосбиржи и Национального расчетного депозитария (НРД), а также принятию решения о выдаче Украине кредита за счет замороженных российских активов.

Также Ермак связал с разработками группы санкции против третьих стран и расследования обхода ограничительных мер, уход с российского рынка IT-компаний, санкции против российской атомной сферы.

Главным результатом такой активности глава офиса Зеленского назвал снижение доходов России, ограничение для страны доступа к технологиям и возникающие проблемы в ключевых секторах. Ермак подчеркнул, что группа первой начала разрабатывать механизмы санкционного давления и продолжит работу над этим.

Ранее Ермак предложил США взять на себя обязанность по ведению мониторинга и контроля за частичным прекращением огня со стороны России и Украины, потому что у них есть такая возможность.