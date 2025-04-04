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17:32, 4 апреля 2025Бывший СССР

Глава офиса Зеленского предложил США вести контроль за прекращением огня

Глава ОП Украины Ермак предложил США вести контроль за прекращением огня
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Ritzau Scanpix / Ida Marie Odgaard via Reuters

Глава офиса президента (ОП) Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак предложил США взять на себя обязанность по ведению контроля за частичным прекращением огня. Об этом сообщает агентство «Укринформ».

«Мы считаем, что именно американская сторона имеет все возможности для того, чтобы это осуществлять. И это надо не только мониторить, контролировать, но и что происходит, если [режим прекращения огня] нарушается», — заявил чиновник.

Он добавил, что сегодня стороны до сих пор не выработали механизма мониторинга.

Ранее спецпредставитель российского президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странам Кирилл Дмитриев заявил, что некоторые гарантии безопасности для Киева могут быть приемлемы для России в том или ином виде. Он исключил возможность вступления Украины в НАТО, назвав такое развитие событий невозможным.

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