Европе предрекли безработицу из-за пошлин Трампа на пиво

FT: Пошлины Трампа приведут к безработице в сфере производства пива в Европе

25-процентные пошлины на импорт пива, введенные президентом США Дональдом Трампом, грозят безработицей в сфере производства пива в Европе. Об этом сообщает Financial Times (FT).

«25-процентный тариф на импорт пива в США может привести к потере 100 000 рабочих мест и закрытию пивоваренных заводов в Европе. Они призвали Европейскую комиссию защитить их от налога», — оценили последствия пошлин в торговой ассоциации Brewers of Europe.

Отмечается, что европейские компании сейчас ждут ответных шагов от Брюсселя. При этом американские импортеры пива могут столкнуться с резким увеличением расходов.

Ранее Трамп сравнил влияние пошлин на экономики США и Китая. По его словам, китайская экономика получает больший урон от пошлин, нежели американская.