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23:20, 5 апреля 2025Экономика

Европе предрекли безработицу из-за пошлин Трампа на пиво

FT: Пошлины Трампа приведут к безработице в сфере производства пива в Европе
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Eduardo Parra / Keystone Press Agency / Global Look Press

25-процентные пошлины на импорт пива, введенные президентом США Дональдом Трампом, грозят безработицей в сфере производства пива в Европе. Об этом сообщает Financial Times (FT).

«25-процентный тариф на импорт пива в США может привести к потере 100 000 рабочих мест и закрытию пивоваренных заводов в Европе. Они призвали Европейскую комиссию защитить их от налога», — оценили последствия пошлин в торговой ассоциации Brewers of Europe.

Отмечается, что европейские компании сейчас ждут ответных шагов от Брюсселя. При этом американские импортеры пива могут столкнуться с резким увеличением расходов.

Ранее Трамп сравнил влияние пошлин на экономики США и Китая. По его словам, китайская экономика получает больший урон от пошлин, нежели американская.

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