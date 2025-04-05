Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
05:59, 5 апреля 2025ЭкономикаЭксклюзив

Метеоролог высказался об окончании заморозков в Москве

Метеоролог Вильфанд: Москвичей ждет переменчивая погода
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Unsplash

Спрогнозировать последние заморозки в Москве практически невозможно, заявил в разговоре с «Лентой.ру» научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По его словам, жителей столицы может ждать достаточно переменчивая погода.

«В умеренных широтах России не бывает такой даты, после которой мы могли бы сказать, что дальше заморозков не будет точно, — сказал метеоролог. — Сейчас воздушные массы перемещаются с севера. И это длительный процесс, который мы будем наблюдать, как минимум, до конца следующей недели».

Москвичей, по словам Вильфанда, уже с 5 апреля ожидают отрицательные температуры ночью и прохладные дни с повышением до пяти градусов выше нуля. Затем период заморозков завершится. Но, как уточнил метеоролог, это не обязательно говорит о том, что холода не вернутся — он напомнил о весне 2024 года, когда снег шел на 9-е мая.

«Все климатологи отмечают, что в период потепления климата увеличивается изменчивость, вариабельность погоды. Это значит, что потепление становится более интенсивным, чаще встречаются волны жары. Но и холода тоже, и такие периоды тоже становятся интенсивными. Так что предсказать, когда в Москве будут последний заморозки в сезоне, невозможно», — заключил собеседник «Ленты.ру».

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус заявил, что конец недели вернет москвичей в март. В субботу, 5-го числа, Московский регион пересечет холодный атмосферный фронт. Столбики термометров опустятся почти на 10 градусов.

    Обсудить
    Последние новости

    Российские военные атаковали Кривой Рог. Версии Киева и Москвы о цели ракетного удара расходятся, Украину обвиняют в фейках

    Метеоролог высказался об окончании заморозков в Москве

    Раскрыты потери ВСУ на белгородском направлении

    Раскрыта судьба грозившихся воевать с Россией украинцев

    Украинский пленный рассказал о судьбе дезертиров из ВСУ

    Титов назвал пошлины Трампа оздоровлением экономики России

    Беспилотники ВСУ атаковали промышленное предприятие в российском регионе

    Орбан пожаловался на мобилизацию закарпатских венгров в терпящую поражение армию Украины

    Овечкин забил 894-ю шайбу и сравнял рекорд с Гретцки

    Глава РФПИ завершил визит в США

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше