Метеоролог высказался об окончании заморозков в Москве

Метеоролог Вильфанд: Москвичей ждет переменчивая погода

Спрогнозировать последние заморозки в Москве практически невозможно, заявил в разговоре с «Лентой.ру» научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По его словам, жителей столицы может ждать достаточно переменчивая погода.

«В умеренных широтах России не бывает такой даты, после которой мы могли бы сказать, что дальше заморозков не будет точно, — сказал метеоролог. — Сейчас воздушные массы перемещаются с севера. И это длительный процесс, который мы будем наблюдать, как минимум, до конца следующей недели».

Москвичей, по словам Вильфанда, уже с 5 апреля ожидают отрицательные температуры ночью и прохладные дни с повышением до пяти градусов выше нуля. Затем период заморозков завершится. Но, как уточнил метеоролог, это не обязательно говорит о том, что холода не вернутся — он напомнил о весне 2024 года, когда снег шел на 9-е мая.

«Все климатологи отмечают, что в период потепления климата увеличивается изменчивость, вариабельность погоды. Это значит, что потепление становится более интенсивным, чаще встречаются волны жары. Но и холода тоже, и такие периоды тоже становятся интенсивными. Так что предсказать, когда в Москве будут последний заморозки в сезоне, невозможно», — заключил собеседник «Ленты.ру».

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус заявил, что конец недели вернет москвичей в март. В субботу, 5-го числа, Московский регион пересечет холодный атмосферный фронт. Столбики термометров опустятся почти на 10 градусов.