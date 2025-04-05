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17:19, 5 апреля 2025Экономика

Москвичей предупредили о ледяном дожде

Специалист центра «Фобос»: В Москве может пойти ледяной дождь
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Денис Воронин / АГН «Москва»

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупредил москвичей о возможном ледяном дожде в ночь на понедельник, 7 апреля. Об этом сообщает РИА Новости.

Он также отметил, что на дорогах образуется гололедица от 2 до 5 миллиметров. Уже к вечеру 6 апреля температура опустится ниже 0, но из-за сильной влажности она будет ощущаться как 10-градусный мороз.

Ранее руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд говорил, что спрогнозировать последние заморозки в Москве практически невозможно. Москвичей, по словам Вильфанда, уже с 5 апреля ожидают отрицательные температуры ночью и прохладные дни с повышением до пяти градусов тепла.

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