Москвичей предупредили о мокром снеге

Вильфанд: В Москве местами пройдет мокрый снег

Жителям некоторых Москвы стоит ожидать мокрого снега. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, осадки прогнозируются в субботу, 5 апреля. При этом они усилятся к 6 апреля и продлятся до 7 апреля, отметил Вильфанд. Прогнозируемая высота снежного покрова составит от 3 до 7 сантиметров.

Научный руководитель Гидрометцентра ранее отметил, что спрогнозировать заморозки в российской средней полосе практически невозможно. «В умеренных широтах России не бывает такой даты, после которой мы могли бы сказать, что дальше заморозков не будет точно», — пояснил он.