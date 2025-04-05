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09:14, 5 апреля 2025Экономика

Москвичей предупредили о мокром снеге

Вильфанд: В Москве местами пройдет мокрый снег
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Жителям некоторых Москвы стоит ожидать мокрого снега. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, осадки прогнозируются в субботу, 5 апреля. При этом они усилятся к 6 апреля и продлятся до 7 апреля, отметил Вильфанд. Прогнозируемая высота снежного покрова составит от 3 до 7 сантиметров.

Научный руководитель Гидрометцентра ранее отметил, что спрогнозировать заморозки в российской средней полосе практически невозможно. «В умеренных широтах России не бывает такой даты, после которой мы могли бы сказать, что дальше заморозков не будет точно», — пояснил он.

ЖЗЛ
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