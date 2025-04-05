Мужчина открыл огонь из пистолета по полицейским в Москве

В Москве мужчина открыл стрельбу по полицейским, его ранили ответным огнем

В Москве мужчина сперва угрожал человеку оружием, а когда на место приехали полицейские, открыл огонь по ним. Правоохранители ранили нападавшего ответным огнем, сообщает ТАСС со ссылкой на столичное ГУ МВД России.

По данным ведомства, в полицию поступило обращение: звонивший рассказал, что неизвестный угрожает его знакомому оружием. Эту информацию передали нарядам. Первыми автомобиль, на котором ехал злоумышленник, обнаружили сотрудники Госавтоинспекции. Они блокировали машину подозреваемого.

«Предварительно, в процессе задержания нарушителя последний открыл огонь в сторону стражей порядка, предположительно, из травматического пистолета», — говорится в сообщении. В ответ на это правоохранители применили табельное оружие и открыли ответный огонь, ранив нападавшего.

После этого на место вызвали медиков, которые оказали задержанному помощь, а после госпитализировали его. Никто из правоохранителей не пострадал. Оружие стрелка изъяли, его направят на экспертизу.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье мужчина застрелил бизнесмена и сдался полиции.