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03:48, 5 апреля 2025Силовые структуры

Мужчина открыл огонь из пистолета по полицейским в Москве

В Москве мужчина открыл стрельбу по полицейским, его ранили ответным огнем
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Unsplash

В Москве мужчина сперва угрожал человеку оружием, а когда на место приехали полицейские, открыл огонь по ним. Правоохранители ранили нападавшего ответным огнем, сообщает ТАСС со ссылкой на столичное ГУ МВД России.

По данным ведомства, в полицию поступило обращение: звонивший рассказал, что неизвестный угрожает его знакомому оружием. Эту информацию передали нарядам. Первыми автомобиль, на котором ехал злоумышленник, обнаружили сотрудники Госавтоинспекции. Они блокировали машину подозреваемого.

«Предварительно, в процессе задержания нарушителя последний открыл огонь в сторону стражей порядка, предположительно, из травматического пистолета», — говорится в сообщении. В ответ на это правоохранители применили табельное оружие и открыли ответный огонь, ранив нападавшего.

После этого на место вызвали медиков, которые оказали задержанному помощь, а после госпитализировали его. Никто из правоохранителей не пострадал. Оружие стрелка изъяли, его направят на экспертизу.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье мужчина застрелил бизнесмена и сдался полиции.

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