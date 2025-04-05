Мужчина выпил кокосовый сок и не выжил

Житель Дании выпил испорченный кокосовый сок и не выжил

Пенсионер из города Орхус в Дании не выжил после того, как попробовал испорченный кокосовый сок. Об этом сообщает Daily Mail.

Известно, что 69-летний мужчина купил кокос и оставил его на столе, где орех пролежал месяц. После он проколол кокос соломинкой и выпил небольшое количество жидкости, которая оказалась неприятной на вкус. Датчанин сказал жене, что кокос выглядит тухлым, а внутри у него слизь и выкинул фрукт.

Через три часа у пенсионера начались приступы тошноты и рвоты, он покрылся потом. Мужчина побледнел, его кожа стала липкой,и он не мог держать равновесие. Пенсионера госпитализировали. В больнице выяснилось, что у датчанина начался отек мозга, а через 26 часов после прибытия мужчину отключили от системы жизнеобеспечения.

Из-за произошедшего медики забили тревогу и начали говорить об опасности употребления кокосового сока.

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