Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
16:04, 5 апреля 2025Экономика

Россиянам предложили праздновать Новый год каждый день

Житель Екатеринбурга запатентовал проект здания «Елка мира»
Мария Черкасова

Фото: Sergey Elagin / Business Online / Globallookpress.com

Житель Екатеринбурга Алексей Лабырин запатентовал «Елку мира». Это проект небоскреба, в котором любой сможет праздновать Новый год каждый день, сообщает Baza Telegram-канале.

Лабырин предложил превратить телевышку города в центр развлечений. Известно, что мужчина начал проект по реконструкции телебашни еще в 2013 году, проработать ее смог только в 2024-м, но конструкцию уже снесли. Однако это не помешало екатеринбуржцу составить бизнес-план и оформить заявку в Роспатент, которая была одобрена.

Согласно проекту, в здании расположатся площадки для выставок и концертов, аттракцион для кругового спуска в прозрачных трубах, фуд-корт и смотровая площадка. На шпиле сооружения окажется световой луч, «символ глобального притяжения и света, даруемого людям новогодним праздником». В башне окажется 29 многоуровневых этажей, стилизованных под новогодние традиции и обычаи стран мира.

Екатеринбургская телебашня — недостроенная конструкция, которая предназначалась для охвата телерадиосигналом Свердловской области. Основная часть была построена в 1986-1989 годах, после прекращения финансирования работ в 1990 году оказалась в заброшенном состоянии.

Ранее сообщалось, что в Москве снесут Савеловский рынок, чтобы застроить его объектами общественно-делового пространства

    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский заявил, что был неприятно удивлен реакцией США на удар России по Кривому Рогу. А потом попросил дать больше Patriot

    Американские власти обвинили Зеленского в срыве самой легкой сделки в мире

    Зеленский сообщил о первых деталях по размещению европейского контингента на Украине

    В расправе над 14-летней девочкой уличили двух братьев с психическими отклонениями

    В Петербурге сгорел очередной автобус

    В России предложили запретить въезд в страну некоторым зарубежным артистам

    Россиянам предложили праздновать Новый год каждый день

    В Госдуме предложили назвать улицу и стадион в Москве в честь Овечкина

    Пассажиры на сутки застряли в российском аэропорту из-за тумана

    В России восстановили и поставили в строй «украинский Байрактар»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше