Россиянам рассказали о ситуации с распространяемой комарами инфекцией

Роспотребнадзор: Случаев лихорадки чикунгунья на территории РФ не выявлено

Россиянам рассказали об эпидемиологической ситуации с лихорадкой чикунгунья. Об этом говорится в сообщении Роспотребнадзора, которое поступило в редакцию «Ленты.ру».

Лихорадка чикунгунья — вирусная инфекция, которая передается человеку при укусах кровососущих насекомых. Наиболее часто ею заражаются через укусы комаров рода Aedes.

По данным Роспотребнадзора, с начала года в мире зарегистрировано свыше 98 тысяч случаев лихорадки чикунгунья. В России заболевание пока не выявлено.

Ранее в Роспотребнадзоре сообщили об обнаружении устойчивой к действию антибиотиков бактерии. Микроорганизм обнаружила международная исследовательская группа в одной из больниц страны. Ситуация была взята на контроль.