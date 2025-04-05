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17:44, 5 апреля 2025Россия

Россиянам рассказали о ситуации с распространяемой комарами инфекцией

Роспотребнадзор: Случаев лихорадки чикунгунья на территории РФ не выявлено
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Егор Камелев / Unsplash

Россиянам рассказали об эпидемиологической ситуации с лихорадкой чикунгунья. Об этом говорится в сообщении Роспотребнадзора, которое поступило в редакцию «Ленты.ру».

Лихорадка чикунгунья — вирусная инфекция, которая передается человеку при укусах кровососущих насекомых. Наиболее часто ею заражаются через укусы комаров рода Aedes.

По данным Роспотребнадзора, с начала года в мире зарегистрировано свыше 98 тысяч случаев лихорадки чикунгунья. В России заболевание пока не выявлено.

Ранее в Роспотребнадзоре сообщили об обнаружении устойчивой к действию антибиотиков бактерии. Микроорганизм обнаружила международная исследовательская группа в одной из больниц страны. Ситуация была взята на контроль.

ЖЗЛ
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