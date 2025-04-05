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07:06, 5 апреля 2025Интернет и СМИ

Тарифные войны Трампа сравнили с крестовым походом против ЕС и описали роль России в нем

Publico: тарифные войны Трампа формируют партнерство с Россией против Европы
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Globallookpress.com

Испанское издание Publico сравнило тарифные войны президента США Дональда Трампа с крестовым походом и описало роль России в нем. По мнению журналистов, Вашингтон формирует партнерство с Москвой против Европы.

«Тарифный крестовый поход, инициированный президентом США Дональдом Трампом, прощает Россию <…> для дальнейшего подчинения Европы, ослабления позиции Брюсселя в войне на Украине и создания будущего экономического и стратегического партнерства с Москвой против Европейского Союза», — говорится в публикации.

Авторы отмечают, что неопределенность на фоне введения пошлин создает опасность для европейских союзников Украины, это видно по резкому падению мировых фондовых рынков. Новыми тарифами Трамп может надавать на ЕС в том числе в вопросе урегулирования украинского вопроса, резюмирует издание.

Президент США резко повысил импортные пошлины на продукцию из 185 стран 2 апреля. Решение ужесточить торговлю он объяснил усиливающимся торговым дисбалансом. Чтобы избежать тарифов, нужно перенести производство в США или отменить ограничения для американских товаров, подчеркнул Трамп. Тарифы не затронули Россию, Белоруссию, Кубу, Северную Корею, Иран, Канаду и Мексику.

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