Тарифные войны Трампа сравнили с крестовым походом против ЕС и описали роль России в нем

Publico: тарифные войны Трампа формируют партнерство с Россией против Европы

Испанское издание Publico сравнило тарифные войны президента США Дональда Трампа с крестовым походом и описало роль России в нем. По мнению журналистов, Вашингтон формирует партнерство с Москвой против Европы.

«Тарифный крестовый поход, инициированный президентом США Дональдом Трампом, прощает Россию <…> для дальнейшего подчинения Европы, ослабления позиции Брюсселя в войне на Украине и создания будущего экономического и стратегического партнерства с Москвой против Европейского Союза», — говорится в публикации.

Авторы отмечают, что неопределенность на фоне введения пошлин создает опасность для европейских союзников Украины, это видно по резкому падению мировых фондовых рынков. Новыми тарифами Трамп может надавать на ЕС в том числе в вопросе урегулирования украинского вопроса, резюмирует издание.

Президент США резко повысил импортные пошлины на продукцию из 185 стран 2 апреля. Решение ужесточить торговлю он объяснил усиливающимся торговым дисбалансом. Чтобы избежать тарифов, нужно перенести производство в США или отменить ограничения для американских товаров, подчеркнул Трамп. Тарифы не затронули Россию, Белоруссию, Кубу, Северную Корею, Иран, Канаду и Мексику.

