Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
22:31, 5 апреля 2025Бывший СССР

Трампа уличили в заговоре с ЕС против России

Дубинский: Трамп и ЕС хотят добиться уступок от Путина по Украине
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Jim LoScalzo / Consolidated News Photos / Global Look Press

Европейский союз (ЕС) не предоставил Украине какой-либо значимой помощи, из-за чего создается ощущение, что европейские лидеры играют с президентом США Дональдом Трампом «в одну игру» против России. О возможном заговоре в своем Telegram-канале рассказал обвиняемый в госизмене депутат Верховной Рады Александр Дубинский.

«Это игра, цель которой заставить [президента РФ Владимира] Путина быть сговорчивее в переговорах с Трампом. У него должно быть ощущение, что если окно возможностей в переговорах с США закроется, то война затянется и угробит российскую экономику», — пишет он.

По его словам, Европа и США «слишком слаженно» не замечают насильственной мобилизации и нарушений прав человека на Украине. При этом продолжение боевых действий во многом связано с нежеланием Запада признавать «нелегитимность» Зеленского. «Это означает, что продолжение войны нужно, чтобы добиться уступок от Путина и получить контроль над Украиной», — заключил Дубинский.

Ранее в Британии назвали способ покончить с конфликтом на Украине. В публикации отмечается, что если Трамп и его окружение всерьез намерены добиться прекращения огня, лучшим вариантом может стать увязка прекращения Россией боевых действий с сокращением численности американских войск вдоль линии фронта НАТО.

    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский высказался о реакции стран на удар России по Кривому Рогу

    В Госдуме предложили запретить продажу алкоголя по выходным

    Кадыров рассказал о мести за убийство отца

    Защищавшего детей от насилия депутата в Британии обвинили в педофилии

    Трампа уличили в заговоре с ЕС против России

    Снайпер рассказал об особенностях работы в зоне СВО

    В США призвали Запад заключить соглашение с Россией

    Над Гуево в Курской области подняли российский флаг

    Дубинский направил иск в МУС от имени Украины

    Президент Ирана назвал условие переговоров с США

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше