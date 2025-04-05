Дубинский: Трамп и ЕС хотят добиться уступок от Путина по Украине

Европейский союз (ЕС) не предоставил Украине какой-либо значимой помощи, из-за чего создается ощущение, что европейские лидеры играют с президентом США Дональдом Трампом «в одну игру» против России. О возможном заговоре в своем Telegram-канале рассказал обвиняемый в госизмене депутат Верховной Рады Александр Дубинский.

«Это игра, цель которой заставить [президента РФ Владимира] Путина быть сговорчивее в переговорах с Трампом. У него должно быть ощущение, что если окно возможностей в переговорах с США закроется, то война затянется и угробит российскую экономику», — пишет он.

По его словам, Европа и США «слишком слаженно» не замечают насильственной мобилизации и нарушений прав человека на Украине. При этом продолжение боевых действий во многом связано с нежеланием Запада признавать «нелегитимность» Зеленского. «Это означает, что продолжение войны нужно, чтобы добиться уступок от Путина и получить контроль над Украиной», — заключил Дубинский.

Ранее в Британии назвали способ покончить с конфликтом на Украине. В публикации отмечается, что если Трамп и его окружение всерьез намерены добиться прекращения огня, лучшим вариантом может стать увязка прекращения Россией боевых действий с сокращением численности американских войск вдоль линии фронта НАТО.