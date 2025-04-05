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00:27, 5 апреля 2025Мир

В Турции призвали достичь любого мирного соглашения по Украине

Глава МИД Турции Фидан: Любое соглашение по Украине лучше продолжения войны
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Unsplash

Любое возможное соглашение по Украине будет лучше того сценария, при котором конфликт продолжится. Таким мнение с агентством Reuters поделился глава МИД Турции Хакан Фидан.

При этом Фидан подчеркнул, что «переварить» будет сложно любое предложение. «Но когда мы рассмотрим другой вариант, который предполагает еще больше смертей и разрушений, я думаю, что любые условия, которые у нас есть, будут более разумными», — добавил глава турецкого внешнеполитического ведомства.

Фидан также добавил, что должна быть уверенность в соблюдении любого достигнутого соглашения обеими сторонами конфликта. Кроме того, он вновь предложил, чтобы Турция выступила местом для переговоров между Россией и Украиной, напомнив, что в 2022 году в Анталье стороны уже проводили переговоры.

Ранее Фидан обсудил усилия по прекращению огня на Украине с госсекретарем США Марко Рубио.

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