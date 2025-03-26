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08:04, 26 марта 2025Мир

Глава МИД Турции обсудил Украину с госсекретарем США Рубио

Фидан и Рубио обсудили усилия по прекращению огня на Украине
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Global Look Press

Глава МИД Турции Хакан Фидан во время переговоров с госсекретарем Соединенных Штатов Марком Рубио обсудил усилия по прекращению огня на Украине. Об этом написала газета Hürriyet со ссылкой на дипломатические источники.

«Было заявлено, что обе стороны четко выразили свою политическую волю к устранению препятствий для сотрудничества в области оборонной промышленности», — уточняется в статье.

Для решения текущих проблем будут проведены технические встречи. Помимо этого, стороны подчеркнули важность взаимодействия с сирийской администрацией. Политики выразили решимость стабилизировать ситуацию в Сирии, подчеркнули журналисты.

Фидан также указал Рубио на необходимость устойчивого прекращения огня в Газе и важность этого вопроса для регионального мира.

Ранее Хакан Фидан заявил о необходимости усилить давление на Израиль, чтобы можно было говорить об устойчивом прекращении огня в секторе Газа. Он также назвал главной целью мирового сообщества прекращение разрушений в Газе и достижение постоянного прекращения огня.

Также ранее в Турции напомнили, что Анкара неоднократно выражала готовность быть посредником в переговорном процессе по Украине, а не намерение отправить туда контингент турецких войск.

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