Турция подчеркнула готовность быть посредником по Украине в противовес отправке туда войск

Канцелярия Эрдогана: Турция не выражала готовность отправить войска на Украину

Анкара выражала готовность быть посредником в переговорном процессе по Украине, а не намерение отправить туда контингент турецких войск. Об этом РИА Новости сообщили в канцелярии президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

В пресс-службе подчеркнули, что турецкие власти выражали «исключительно готовность содействия дипломатическим усилиям». Корреспонденту агентства, в свою очередь, порекомендовали «полагаться на официальные заявления».

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источники в Анкаре сообщило, что Турция открыта к идее отправки войск на Украину и Эрдоган якобы обсуждал с главой МИД России Сергеем Лавровым этот вопрос.