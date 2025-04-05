Зеленский сообщил о первых деталях по размещению европейского контингента на Украине

Зеленский: Совместная работа с Европой помогает приблизить мир на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о первых деталях по размещению европейского контингента на территории страны. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По словам украинского лидера, уже есть ощутимый прогресс в данном вопросе и известны первые детали размещения контингента партнеров. Он заключил, что совместная работа помогает приблизить мир на Украине.

Ранее Зеленский рассказал подробности о переговорах в Киеве с Великобританией и Францией. По его словам, представители Киева, Парижа и Лондона обсуждали присутствие на земле, в небе и море.