6 апреля в мире отмечают Международный день спорта на благо и развитие мира, а в России — День работника следственных органов МВД. Также 6 апреля считается днем рождения первого московского трамвая. Подробнее о торжествах, приметах и традициях 6 апреля — в материале «Ленты.ру».
Праздники в России
День работника следственных органов МВД РФ
Профессиональный праздник в честь сотрудников следственных органов МВД России ежегодно отмечается 6 апреля. Именно в этот день в 1963 году был введен указ, положивший начало официальной работе следственного аппарата органов внутренних дел. Сейчас следственный аппарат МВД — это самая крупная структура органов предварительного следствия. Его сотрудники расследуют 93 процента всех преступлений.
День рождения московского трамвая
6 апреля 1899 года в Москве запустили первый электрический трамвай. Открытие системы трамвайного движение положило начало новой эпохе развития общественного транспорта в столице. Главное мероприятие праздника — парад трамваев, во время которого исторические вагоны проходят колонной по Лесной улице.
Праздники в мире
Международный день спорта на благо и развитие мира
Праздник был учрежден по инициативе Генеральной ассамблеи ООН 23 августа 2013 года. Дату выбрали не просто так — 6 апреля 1896 года в Афинах стартовали первые в современной истории Олимпийские игры. Праздник призван популяризировать спорт во всем мире среди самых разных людей.
День пасты карбонара
6 апреля во всем мире празднуют День пасты карбонара. Между прочим, это официальное торжество, учрежденное Международной ассоциацией макаронных изделий. Интересно, что существует множество различных вариаций рецепта карбонары. Кто-то считает, что в рецепте должны быть сливки, кто-то выступает против яиц. Однако почти во всех вариантах карбонара остается очень вкусной. В честь праздника во многих заведениях это блюдо готовят бесплатно и угощают им всех желающих.
Какие еще праздники отмечают в мире 6 апреля
- День разноцветных ленточек;
- Международный день асексуальности;
- День осведомленности о синдроме Боринга-Опица;
- День свежих помидоров в США;
- День рыбака в Индонезии.
Какой церковный праздник 6 апреля
День иконы Божией Матери «Тучная гора»
На иконе изображена Богоматерь с храмом в руке, который возвышается на высокой (тучной) горе. Долгое время образ хранился в одном из монастырей под Тверью, пока не перешел во владение семьи Волчаниновых. Ее выбрал подрядчик Косьма Волчанинов в качестве награды за хороший ремонт храма.
В семье Волчаниновых многие поколения почитали икону, но во второй половине XIX века образ передали в храм, чтобы как можно больше прихожан смогли прикоснуться к святыне. После этого появились многочисленные свидетельства чудес, явленных этой иконой. В настоящее время судьба подлинника «Тучной горы» неизвестна, в 1993 году был создан список, который сейчас хранится в Вознесенском соборе Твери.
Какие еще церковные праздники отмечают 6 апреля
- День памяти святителя Артемона (Артемия), епископа Селивкии Писидийской, также именуемого Селунским;
- День памяти преподобного Захария Печерского;
- День памяти мучеников Стефана и Петра Казанских.
Приметы на 6 апреля
- Если 6 апреля выпала роса или утром начался дождь, то урожай будет богатым;
- Если в этот день выпал снег, то будет большой урожай гречки;
- Если жаворонок поет, то потеплеет, а если заблик — похолодает;
- Если 6 апреля день жаркий, то еще будут заморозки.
Кто родился 6 апреля
Маргарита Симоньян (45 лет)
Российская журналистка Маргарита Симоньян родилась 6 апреля 1980 года в Краснодаре. В настоящее время работает главным редактором телеканала RT и медиагруппы «Россия сегодня».
Пол Радд (56 лет)
Американский актер Пол Радд прославился ролями в сериалах «Друзья» и «Парки и зоны отдыха», а также в фильмах «Человек-муравей», «Правила виноделов», «Бестолковые» и многих других. В 2026 году должна состояться премьера фильма «Мстители 5», в котором Пол Радд снова сыграет Человека-муравья.
Кто еще родился 6 апреля
- Денис Клявер (50 лет) — российский певец;
- Зак Брафф (50 лет) — американский актер;
- DJ Грув (53 года) — российский диджей;
- Кирилл Андреев (54 года) — российский певец, солист группы «Иванушки International»;
- Майкл Рукер (70 лет) — американский актер.