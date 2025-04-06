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07:07, 6 апреля 2025Бывший СССР

Марочко сообщил о продвижении ВС России на купянском участке фронта

Марочко: ВС РФ продвигаются на купянском участке фронта длиной более 35 км
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Shatokhina Natalya / news.ru / Global Look Press

Российские военнослужащие продвигаются на купянском участке фронта протяженностью более 35 километров, который проходит от границы РФ до запада Петропавловки Харьковской области. Об этом сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.

По его словам, подвижки небольшие, но отмечаются на широком участке. Бойцы Вооруженных сил (ВС) РФ постоянно продвигаются и не дают украинским военные вернуть ранее утраченные позиции, добавил собеседника агентства.

Марочко отметил, что на данном направлении находятся два плацдарма, которые «уже очень близки к тому, чтобы объединиться».

Ранее военкоры рассказали об отчаянных попытках Вооруженных сил Украины (ВСУ) остановить наступление ВС РФ у Купянска. Утверждается, что украинские бойцы бросают «волны» бронетехники и спецназ в контратаки на Купянском направлении, однако их уничтожают российские военные.

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