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15:53, 6 апреля 2025Россия

Матвиенко заявила о подводящей мир к краю пропасти Европе

Спикер Совфеда Матвиенко: Европа подводит весь мир к краю пропасти
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Михаил Климентьев / Пресс-служба президента РФ / ТАСС

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, выступая на пленарном заседании юбилейной 150-й Ассамблеи Межпарламентского союза, заявила, что страны Европы подводят весь мир к краю пропасти. Об этом сообщает ТАСС.

Спикер пояснила, что европейские страны спровоцировали две мировые войны и теперь заложниками их политики могут стать развивающиеся страны. Санкции Запада нарушают цепочки поставок и усугубляют ситуацию с продовольствием, и в целом влияют на мировую экономику, добавила она.

Матвиенко также отметила опасность использования рядом стран террористических организаций в своих геополитических целях.

Ранее сообщалось, что главы Штабов Франции и Британии обсудили отправку миротворческих сил на Украину.

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