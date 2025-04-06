Матвиенко заявила о подводящей мир к краю пропасти Европе

Спикер Совфеда Матвиенко: Европа подводит весь мир к краю пропасти

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, выступая на пленарном заседании юбилейной 150-й Ассамблеи Межпарламентского союза, заявила, что страны Европы подводят весь мир к краю пропасти. Об этом сообщает ТАСС.

Спикер пояснила, что европейские страны спровоцировали две мировые войны и теперь заложниками их политики могут стать развивающиеся страны. Санкции Запада нарушают цепочки поставок и усугубляют ситуацию с продовольствием, и в целом влияют на мировую экономику, добавила она.

Матвиенко также отметила опасность использования рядом стран террористических организаций в своих геополитических целях.

Ранее сообщалось, что главы Штабов Франции и Британии обсудили отправку миротворческих сил на Украину.