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16:22, 6 апреля 2025Экономика

Матвиенко заявила о справившейся с санкционным давлением экономике России

Спикер Совфеда Матвиенко: Экономика России справилась с санкционным давлением
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Александр Река / ТАСС

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, выступая на общей дискуссии 150-й ассамблеи Межпарламентского союза, заявила, что российская экономика успешно справилась с санкционным давлением. Об этом сообщает РИА Новости.

Матвиенко полагает, что России удалось обогнать по темпам развития страны, которые вводили против нее санкции, благодаря тому, что экономика сумела перестроиться и найти новые рынки. При этом инициаторы санкций столкнулись с инфляцией и ростом цен на энергоносители и рецессией. Случившееся сенатор назвала бумерангом, который неизбежно возвращается.

Спикер отметила, что вернуть доверие и уважение странам коллективного Запада теперь будет «кратно сложнее».

В ходе своего выступления председатель Совета Федерации также напомнила, что страны Европы спровоцировали две мировые войны и теперь снова подводят весь мир к краю пропасти.

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