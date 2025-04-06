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23:46, 6 апреля 2025Интернет и СМИ

Медведев поздравил Овечкина с победой

Медведев поздравил Овечкина с победой, сыронизировав о суициде хоккеиста Гашека
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)
Дмитрий Медведев

Дмитрий Медведев. Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев поздравил российского нападающего «Вашингтон Кэпиталс» Александра Овечкина с победной шайбой, сыронизировав о суициде чешского хоккеиста Доминика Гашека. Пост опубликован в Telegram-канале политика.

«895 — результат великого русского хоккеиста! P. S. Ждем суицида безумного чеха Гашека», — написал Медведев.

Овечкин забросил 895-ю шайбу в гостевом матче против «Нью-Йорк Айлендерс». Ему удалось сделать это в 1487 матчах и стать единоличным рекордсменом лиги. Гретцки забил 894 шайбы за карьеру в 1487 матчах.

Хоккеист впервые поставил себе цель побить рекорд Гретцки шесть лет назад. Материал, где спортсмен рассуждает о возможности побить рекорд канадца, вышел 3 апреля 2019 года.

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