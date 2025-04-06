РИА Новости: Обозначающие мирных людей знаки приманивали атаки ВСУ в Дзержинске

Знаки, по которым можно было опознать мирных жителей Дзержинска в Донецкой народной республике (ДНР), служили лишь «приманкой» для атак бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом РИА Новости рассказал беженец.

По его словам, мирные жители специально выходили с белыми тряпками и махали украинским дронам. «По одежде видно, а во-вторых, человек машет, что не стреляйте, оружия нет, ничего нет, не стреляйте. И писали даже эти плакаты крупными буквами, что не стреляйте, мы мирные. И вот это вот как раз только приманивало их», — сообщил собеседник агентства.

Он добавил, что в результате подобных действий остался единственным выжившим мирным жителем на своей и соседних улицах.

Ранее беженец из Дзержинска рассказал, как ему удалось спастись от дрона ВСУ. Для этого он притворился мертвым, чтобы БПЛА его не атаковал.