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04:49, 6 апреля 2025Бывший СССР

Мирный житель рассказал о «приманивавших» атаки ВСУ знаках

РИА Новости: Обозначающие мирных людей знаки приманивали атаки ВСУ в Дзержинске
Маргарита Пименова
Маргарита Пименова (Ночной линейный редактор)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Знаки, по которым можно было опознать мирных жителей Дзержинска в Донецкой народной республике (ДНР), служили лишь «приманкой» для атак бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом РИА Новости рассказал беженец.

По его словам, мирные жители специально выходили с белыми тряпками и махали украинским дронам. «По одежде видно, а во-вторых, человек машет, что не стреляйте, оружия нет, ничего нет, не стреляйте. И писали даже эти плакаты крупными буквами, что не стреляйте, мы мирные. И вот это вот как раз только приманивало их», — сообщил собеседник агентства.

Он добавил, что в результате подобных действий остался единственным выжившим мирным жителем на своей и соседних улицах.

Ранее беженец из Дзержинска рассказал, как ему удалось спастись от дрона ВСУ. Для этого он притворился мертвым, чтобы БПЛА его не атаковал.

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