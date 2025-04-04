Беженец из Дзержинска притворился мертвым ради спасения от дрона ВСУ

РИА: Раненый беженец из ДНР притворился мертвым, чтобы дрон ВСУ его не добил

Беженец из уже освобожденного российскими войсками Дзержинска в Донецкой народной республике (ДНР) рассказал, как ему удалось спастись от дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ). Для этого он притворился мертвым, чтобы БПЛА его не атаковал, об этом он сообщил РИА Новости.

«Когда загорелся гараж, я пошел тушить его. Они мне скинули сверху подарок (сброс БПЛА). Меня ранило, бровь рассекло. И я упал. И уже я понял, что меня все равно добьют. То есть с воздуха видно будет, куда бы я ни побежал, куда бы я ни спрятался. Я притворился, что меня уже грохнуло. Просто упал и лежал без движения. Кровь течет, но я не двигаюсь вообще», — поделился собеседник агентства.