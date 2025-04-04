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06:40, 4 апреля 2025Бывший СССР

Беженец из Дзержинска притворился мертвым ради спасения от дрона ВСУ

РИА: Раненый беженец из ДНР притворился мертвым, чтобы дрон ВСУ его не добил
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Stringer / Reuters

Беженец из уже освобожденного российскими войсками Дзержинска в Донецкой народной республике (ДНР) рассказал, как ему удалось спастись от дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ). Для этого он притворился мертвым, чтобы БПЛА его не атаковал, об этом он сообщил РИА Новости.

«Когда загорелся гараж, я пошел тушить его. Они мне скинули сверху подарок (сброс БПЛА). Меня ранило, бровь рассекло. И я упал. И уже я понял, что меня все равно добьют. То есть с воздуха видно будет, куда бы я ни побежал, куда бы я ни спрятался. Я притворился, что меня уже грохнуло. Просто упал и лежал без движения. Кровь течет, но я не двигаюсь вообще», — поделился собеседник агентства.

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