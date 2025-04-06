По всей Украине объявили воздушную тревогу

На всей территории Украины объявлена воздушная тревога

На всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Об этом свидетельствуют данные, представленные на онлайн-карте министерства цифровой трансформации государства.

Ранее воздушная тревога раздалась почти во всех регионах Украины, кроме Волынской области. В Волынской области она была объявлена в 01:59 по московскому времени.

Позднее украинское издание «Общественное» сообщило, что в Киеве прогремели взрывы. Где именно они произошли, не уточнялось.

До этого по всей Украине объявляли тревогу 13 марта. Она, как отмечается, была объявлена на территории всей республики во всех регионах в 13:35 по московскому времени практически одновременно.