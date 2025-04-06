Признанный иноагентом канал заблокировали в Telegram

Telegram-канал «ВЧК-ОГПУ» стал недоступен в мессенджере

Telegram-канал «ВЧК-ОГПУ» (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов) заблокировали в мессенджере. На это обратил внимание Mash в Telegram.

«Канал недоступен», — говорится в сообщении при попытке зайти в Telegram-канал.

Представители «ВЧК-ОГПУ» подтвердили Mash, что канал заблокировали в ночь на 6 апреля. Предположительно, отмечает издание, администрация Telegram ограничила доступ к каналу по решению суда.

Сообщалось, что в декабре одну из создательниц Telegram-канала Александру Швареву (внесена Минюстом в реестр иноагентов) оштрафовали за нарушение закона об иноагентах на 30 тысяч рублей. Ее признали виновной в нарушении части 5 статьи 19.34 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) («Производство материалов и (или) их распространение учредителем/руководителем юрлица, включенного в реестр иностранных агентов»).

В июле 2024 году Минюст внес «ВЧК-ОГПУ» в реестр иностранных агентов. Сообщалось, что издание распространяло недостоверную информацию о решениях российской власти и формировала негативный образ Российской армии.