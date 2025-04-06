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21:34, 6 апреля 2025Интернет и СМИ

Собчак высказалась о рекорде Овечкина

Собчак о рекорде Овечкина: Сейчас с ума сойдет весь мир
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Geoff Burke / Reuters

После рекордной шайбы российского нападающего «Вашингтон Кэпиталс» Александра Овечкина в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) весь мир сойдет с ума. Так достижение спортсмена прокомментировала журналистка Ксения Собчак в Telegram-канале «Кровавая барыня».

«Рекорд Овечкина говорит нам о том, что великим может стать любой. Будь твоя мать волейболисткой, отец — футбиком, а может они продавец овощей и полицейский. Чудеса случаются, если ты в них веришь и идешь вперед», — написала Собчак.

Она отметила, что сейчас весь мир сойдет с ума, потому что «сегодня можно».

Овечкин забросил 895-ю шайбу в гостевом матче против «Нью-Йорк Айлендерс». Ему удалось сделать это в 1487 матчах и стать единоличным рекордсменом лиги. Гретцки забил 894 шайбы за карьеру в 1487 матчах.

Овечкин впервые поставил себе цель побить рекорд Гретцки шесть лет назад. Материал, где хоккеист рассуждает о возможности побить рекорд канадца, вышел 3 апреля 2019 года.

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