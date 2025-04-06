В Белоруссии рассказали о незаинтересованности Европы в мире на Украине

Госсекретарь СБ Белоруссии Вольфович: ЕС не заинтересован в мире на Украине

Евросоюз (ЕС) не заинтересован в мире на Украине, продолжая ее финансировать. Об этом сообщил госсекретарь Совбеза Белоруссии Александр Вольфович в эфире телеканала «Беларусь-1».

«Европа сегодня не заинтересована в мире, это самое страшное, она не думает о своем народе. Смешно говорить — прекратить военные действия. Но продолжать финансировать Украину, доставлять туда боеприпасы», — отметил он. Вольфович также напомнил, что Европа вложила много средств на военные действия на Украине.

По его словам, первопричины начала военных действий не рассматриваются. Вольфович пояснил, что первопричины, о которых говорил президент РФ Владимир Путин, никто не рассматривает в Европе, их не интересует это. При этом госсекретарь Совбеза Белоруссии выразил надежду, что глава США Дональд Трамп поможет достижению мира.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что на Украине отсутствуют договороспособные чиновники. Политик выразил мнение, что в диалог следует вступать с теми, кто этого хочет. Лукашенко признался, что не видит у Киева страстного желания разговаривать с Минском и Москвой.