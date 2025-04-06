Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
21:31, 6 апреля 2025Мир

В Норвегии рассказали об отсутствии инструментов давления Запада на Россию

Профессор Дизен: У Запада кончились инструменты давления на Россию
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Yves Herman / Reuters

У Запада кончились инструменты давления на Россию в вопросе завершения конфликта на Украине. С таким мнением выступил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен во время интервью журналисту Джексону Хинклу, пишет РИА Новости.

«Я не думаю, что мы можем продолжать давить на Россию. Мне кажется, у нас не осталось карт, которые можно разыграть. Где рычаг давления? Я не вижу такого», — отметил эксперт.

Как отметил Дизен, РФ становится сильнее с каждым днем и никогда не откажется от заявленных требований, как бы западные страны не пытались угрожать ей.

Ранее ирландский журналист Чей Боуз заявил, что Европейский союз и НАТО запугивают людей военной конфронтацией с Россией, чтобы скрыть свою некомпетентность. Он рассказал, что Россия не собирается нападать на Европу.

До этого стало известно, что власти европейских стран начали подготовку своих граждан к возможной ядерной войне с Россией.

    Обсудить
    Последние новости

    Овечкин побил рекорд Гретцки

    СКА впервые за 15 лет вылетел в первом раунде Кубка Гагарина

    Третьяк отреагировал на рекорд Овечкина

    ЦСКА победил «Динамо» в матче РПЛ

    Собчак высказалась о рекорде Овечкина

    В Норвегии рассказали об отсутствии инструментов давления Запада на Россию

    Гретцки прокомментировал побитый Овечкиным рекорд

    Овечкин обратился к россиянам после рекорда

    В Британии предрекли принуждение Украины к подписанию мирного соглашения

    США отвергли возможность отсрочки в вопросе введения пошлин Трампа в действие

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше