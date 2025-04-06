В Норвегии рассказали об отсутствии инструментов давления Запада на Россию

Профессор Дизен: У Запада кончились инструменты давления на Россию

У Запада кончились инструменты давления на Россию в вопросе завершения конфликта на Украине. С таким мнением выступил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен во время интервью журналисту Джексону Хинклу, пишет РИА Новости.

«Я не думаю, что мы можем продолжать давить на Россию. Мне кажется, у нас не осталось карт, которые можно разыграть. Где рычаг давления? Я не вижу такого», — отметил эксперт.

Как отметил Дизен, РФ становится сильнее с каждым днем и никогда не откажется от заявленных требований, как бы западные страны не пытались угрожать ей.

Ранее ирландский журналист Чей Боуз заявил, что Европейский союз и НАТО запугивают людей военной конфронтацией с Россией, чтобы скрыть свою некомпетентность. Он рассказал, что Россия не собирается нападать на Европу.

До этого стало известно, что власти европейских стран начали подготовку своих граждан к возможной ядерной войне с Россией.