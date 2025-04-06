В Париже тысячи человек собрались на митинг в поддержку Марин Ле Пен

В Париже тысячи человек собрались на митинг в поддержку политика Марин Ле Пен

В Париже проходит митинг в поддержку лидера парламентской фракции партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен, которой было запрещено избираться в органы власти. Об этом сообщает РИА Новости.

Сообщается, что с двух часов дня к площади Вобан начали стягиваться манифестанты, в какой-то момент в толпе поднялись французские флаги. Корреспондент агентства сообщает, что на митинге присутствуют люди всех возрастов. Он также рассказал, что около сцены на площади установлены большие экраны с надписью «Молодежь с Марин!». Некоторые митингующие начали призывать к отставке президента Франции Эммануэля Макрона.

Ле Пен заранее прибыла на митинг на авто в сопровождении охранников. Лидер партии Жордан Барделла, заявил, что день обвинительного приговора Ле Пен «останется черным днем в истории», а судебное решение против политика назвал прямым нападением на демократию и ущербом миллионам патриотически настроенных французов.

«Это решение растоптало мой народ, мою страну и мою честь! Я хочу, чтобы все знали: я не сдамся. Я без колебаний подчеркиваю политическую подоплеку процесса против нас. Это не решение суда. Это политическое решение, охота на политиков!» — сказала Ле Пен.

31 марта суд признал Ле Пен виновной по делу о парламентских ассистентах. Ее приговорили к лишению свободы на четыре года, два из которых будут условными, и запрету избираться на государственные должности в течение пяти лет.