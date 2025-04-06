В российском регионе пьяная женщина насмерть сбила двух пешеходов

В Новосибирской области пьяная женщина за рулем Lada Granta сбила двух пешеходов. Об этом сообщила прокуратура российского региона в Telegram.
Как уточнили в ведомстве, ДТП произошло 5 апреля около 21:30 в селе Лекарственное Тогучинского района. Пострадали две россиянки, спасти которых не удалось. Виновница аварии задержана. Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения, приведшем к смерти двух и более лиц.
Ход и результаты расследования дела контролирует прокуратура.
Ранее смертельное ДТП произошло в Саратовской области, где столкнулись два легковых автомобиля и фура. В результате начался пожар. Жертвами аварии стали четыре человека.