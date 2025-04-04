В российском регионе четыре человека стали жертвами тройного ДТП с фурой

В Саратовской области четыре человека стали жертвами тройного ДТП с фурой

В Саратовской области четыре человека стали жертвами тройного ДТП с фурой. Об этом сообщил начальник управления региональной безопасности правительства российского региона Юрий Юрин в своем Telegram.

Сообщение об аварии вблизи села Каменка Красноармейского района поступило в службу спасения около 10:10 по московскому времени. Предварительно, столкнулись два легковых автомобиля и фура.

В результате ДТП два легковых автомобиля сгорели. Внутри находились люди, четырех человек спасти не удалось.

«На место выехали экстренные службы. Обстоятельства произошедшего выясняются», — уточнил Юрин.

Ранее в Ярославской области пассажирский поезд протаранил фуру. В результате аварии пострадал водитель большегруза и два пассажира поезда.