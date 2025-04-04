Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:26, 4 апреля 2025Россия

В российском регионе четыре человека стали жертвами тройного ДТП с фурой

В Саратовской области четыре человека стали жертвами тройного ДТП с фурой
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

В Саратовской области четыре человека стали жертвами тройного ДТП с фурой. Об этом сообщил начальник управления региональной безопасности правительства российского региона Юрий Юрин в своем Telegram.

Сообщение об аварии вблизи села Каменка Красноармейского района поступило в службу спасения около 10:10 по московскому времени. Предварительно, столкнулись два легковых автомобиля и фура.

В результате ДТП два легковых автомобиля сгорели. Внутри находились люди, четырех человек спасти не удалось.

«На место выехали экстренные службы. Обстоятельства произошедшего выясняются», — уточнил Юрин.

Ранее в Ярославской области пассажирский поезд протаранил фуру. В результате аварии пострадал водитель большегруза и два пассажира поезда.

    Обсудить
    Последние новости

    ФСБ предотвратила теракт в общежитии курсантов военных вузов

    Назван самый популярный у россиян автобренд

    Айфонам предрекли резкое подорожание из-за тарифов Трампа

    В США признали невозможность расколоть союз России и Китая

    Российские бойцы получили «Миражи» для шифрования дронов

    Сотрудник склада налил щелочь в кулер и отравил двух коллег

    В ВСУ рассказали о поставках на фронт сотен тысяч неисправных дронов

    Опубликовано первое фото мальчика из Сочи после нападения разорвавших ему лицо собак

    Украинские мошенники заставили пенсионеров из Петербурга влезть в долги

    Врач предупредил о вреде домоседства

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше