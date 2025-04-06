Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
06:23, 6 апреля 2025Бывший СССР

Военкоры раскрыли ложь Киева об ударе «Искандером» по ресторану с командирами ВСУ

RusVesna: ВС РФ нанесли удар по «Магеллану» осколочно-фугасной ракетой
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: ГСЧС Украины / Reuters

Российские военные нанесли удар по ресторану «Магеллан» в Кривом Роге ракетой с осколочно-фугасной боевой частью (БЧ). На это указал Telegram-канал «Военкоры русской весны» (RusVesna).

Отмечается, что после прилета Киев выступил со лживим обвинением, будто удар был нанесен кассетным боеприпасом, что вызвало большое количество жертв. Кадры с места — столб дыма и пыли — свидетельствуют, что удар был осколочно-фугасной БЧ, — утверждают авторы канала. Военкоры пояснили, что кассетная БЧ взрывается со множеством хлопков в небе от раскрытия суббоеприпасов, однако подобного в Кривом Роге не наблюдалось.

Ранее в Минобороны России раскрыли подробности удара 4 апреля по ресторану в Кривом Роге, в котором совещались командиры соединений Вооруженных сил Украины (ВСУ) и западные инструкторы. Как заявили в военном ведомстве, противник потерял почти 100 военнослужащих.

    Обсудить
    Последние новости

    По Украине ударили крылатыми ракетами

    Военкоры раскрыли ложь Киева об ударе «Искандером» по ресторану с командирами ВСУ

    В Пентагоне обеспокоились ссорой Трампа с одним государством

    Пленный ВСУ рассказал об угрозах командира расстрелом

    Россиянам раскрыли способ поддержания веса

    В Киеве прогремели мощные взрывы

    Ватикан осудил продажу связанных со святым геймером реликвий

    Российские военные уничтожили несколько сотен бойцов ВСУ за сутки

    Россиянам пообещали возвращение сугробов

    В сети появилось описание боя спецназа «Ахмат» с элитными бойцами ВСУ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше