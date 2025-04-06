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10:21, 6 апреля 2025Мир

Жертвами обстрелов сектора Газа за сутки стали почти 50 человек

Al-Jazeera: 46 человек стали жертвами обстрелов сектора Газа за сутки
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Hatem Khaled / Reuters

За сутки жертвами обстрелов сектора Газа стали почти 50 человек. Об этом сообщил телеканал Al-Jazeera.

По его данным, бомбардировкам Израиля подверглись города Хан-Юнис и Газа. Утверждается, что удары наносились в том числе по жилым домам и палаткам беженцев. 46 человек спасти не удалось, десятки получили ранения.

Ранее министр обороны Израиля Исраэль Кац сообщил о начале операции по захвату больших площадей земли в Газе. По его словам, эти земли станут частью зоны безопасности страны.

18 марта стало известно, что Израиль возобновил военные операции против палестинского движения ХАМАС в секторе Газа. Отмечается, что этому предшествовал отказ группировки от продления перемирия.

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