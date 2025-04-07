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13:05, 7 апреля 2025Россия

Армия России заняла еще один населенный пункт в ДНР

Минобороны: Армия России установила контроль над Катериновкой в ДНР
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Армия России установила контроль над Катериновкой в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщило Минобороны в ежедневной сводке о событиях в зоне проведения специальной военной операции.

Выбить из поселка украинские войска удалось благодаря решительным действиям военнослужащих группировки «Запад», подчеркнули в министерстве.

Также в ходе боев на указанном направлении было нанесено поражение ряду украинских подразделений, добавили в военном ведомстве. Суточные потери противника составили до 215 человек, подчеркнули там.

Российские войска продолжают наступление в ДНР, стремясь выйти на административные границы региона. Так, 4 апреля Минобороны сообщило об установлении контроля над Розовкой. Его заняли бойцы Южной группировки войск.

ЖЗЛ
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