Армия России заняла населенный пункт в ДНР

Минобороны сообщило о занятии Российской армией Розовки в ДНР

Российская армия освободила Розовку в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом говорится в сводке Минобороны о событиях в зоне спецоперации.

Контроль над населенным пунктом установили военнослужащие Южной группировки российских войск. Также российские бойцы нанесли поражение формированиям Вооруженных сил Украины (ВСУ) на своем участке линии соприкосновения, отметили в военном ведомстве.

Недельные потери украинских войск на участке составили почти две тысячи человек, добавили в министерстве.

Днем ранее, 3 апреля, Минобороны отчиталось о занятии Веселого в ДНР. Выбить из него подразделения ВСУ удалось военнослужащим группировки войск «Восток».