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13:00, 4 апреля 2025Россия

Армия России заняла населенный пункт в ДНР

Минобороны сообщило о занятии Российской армией Розовки в ДНР
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Belkin Alexey / Globallookpress.com

Российская армия освободила Розовку в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом говорится в сводке Минобороны о событиях в зоне спецоперации.

Контроль над населенным пунктом установили военнослужащие Южной группировки российских войск. Также российские бойцы нанесли поражение формированиям Вооруженных сил Украины (ВСУ) на своем участке линии соприкосновения, отметили в военном ведомстве.

Недельные потери украинских войск на участке составили почти две тысячи человек, добавили в министерстве.

Днем ранее, 3 апреля, Минобороны отчиталось о занятии Веселого в ДНР. Выбить из него подразделения ВСУ удалось военнослужащим группировки войск «Восток».

ЖЗЛ
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